В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником

Сегодня, 3 декабря отмечается День юриста



День юриста считается молодым праздником, указом президента РФ он был учреждён в 2008 году. Однако этот день имеет давнюю историю. Связан он с 1864 годом, когда в этот день в России были приняты ряд судебных уставов и законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы.



- С Днём юриста! – поздравляет коллег уроженец Бурятии, владелец московской юридической компании «Дабаев и партнеры» Бато Дабаев.



По его словам, за 11 лет он не разлюбил свою профессию и называет себя юристом-буддистом.



- Сейчас я ловлю больше кайфа от мирного решения спора и онлайн-сопровождения бизнеса. Часто бизнесу нужны быстрые результаты, компромиссы более выгодны – отмечает в соцсети юрист.



Между тем, в Улан-Удэ решили провести встречу «Нескучная юриспруденция». Она пройдёт в центральной городской библиотеке имени Калашникова в середине декабря.



По данным culture.ru, в весёлых конкурсных заданиях пройдут состязания на знание всех отраслей права: административного, уголовного, гражданского, семейного, конституционного, трудового. Участники встречи представят на суд жюри инсценировку «Один день юриста», в которой смешные ситуации и профессиональный юмор только приветствуются. Оценивать результаты команд будут преподаватели и старшекурсники специальности «Правоведение». Болельщикам тоже не дадут скучать, они могут помочь своей команде зарабатывать дополнительные баллы. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

