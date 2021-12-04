В Иркутской области проходит конкурс комиксов и фан-арта

Победители получат специальные призы.



В Иркутской области проходит третий ежегодный конкурс комиксов, иллюстраций и фан-арта «СКИФ». Принять участие может любой автор, проживающий на территории Российской Федерации, без ограничений по возрасту.



Тема конкурса – «Фестиваль в космосе». Номинации: «Иллюстрация» и «Комикс (до 4 страниц)». В качестве авторов могут выступать и творческие группы. От одного автора, как и от творческой группы, принимается до 5 работ. Работы принимаются до 12 декабря в группах «GeekTime» или «СКИФ» соцсети «ВКонтакте».



Лучшие работы будут опубликованы в журнале и попадут на итоговую выставку. Победителей конкурса ждут специальные призы.



Подробности и регламент конкурса можно найти в группе гик-сообщества Иркутска и области «GeekTime», сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

