Евгения Нолева наградили медалью международного конкурса
Медалью «Лучший молодой учёный СНГ—2021» награждён председатель региональной общественной организации «Совет молодых учёных Республики Бурятия», председатель совета молодых учёных института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, к.и.н. Евгений Нолев. Награду он получил за вклад в развитие науки и образования, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
Молодому учёному медаль вручил директор института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук Борис Базаров на заседании учёного совета института.
Конкурс «Лучший молодой учёный – 2021» проводился заочно международной ассоциацией молодых учёных. Этот международный проект Содружества Независимых Государств направлен на выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых учёных, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ. За годы своего существования медаль «Лучший молодой учёный СНГ» стала признанной наградой для научной молодёжи в Казахстане, России, Белоруссии, Киргизии и Молдавии.
Учёный из Бурятии стал «Лучшим молодым учёным СНГ»
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