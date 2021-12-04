Учёный из Бурятии стал «Лучшим молодым учёным СНГ»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Евгения Нолева наградили медалью международного конкурса



Медалью «Лучший молодой учёный СНГ—2021» награждён председатель региональной общественной организации «Совет молодых учёных Республики Бурятия», председатель совета молодых учёных института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, к.и.н. Евгений Нолев. Награду он получил за вклад в развитие науки и образования, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



Молодому учёному медаль вручил директор института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук Борис Базаров на заседании учёного совета института.



Конкурс «Лучший молодой учёный – 2021» проводился заочно международной ассоциацией молодых учёных. Этот международный проект Содружества Независимых Государств направлен на выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых учёных, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ. За годы своего существования медаль «Лучший молодой учёный СНГ» стала признанной наградой для научной молодёжи в Казахстане, России, Белоруссии, Киргизии и Молдавии.

