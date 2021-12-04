Гран-при выиграл ансамбль песни и танца из Улан-Удэ
2 декабря в Улан-Удэ прошёл гала-концерт VI межрегионального конкурса народного танца «Цветок Байкала» имени В.В. Абгалдаевой. В этом году мероприятие было посвящено 85-летнему юбилею известного бурятского хореографа Виктории Абгалдаевой.
В конкурсе приняли участие лучшие хореографические коллективы народного танца из столицы и районов Бурятии. Участники от 7 до 17 лет и старше продемонстрировали на сцене самобытные танцы народов республики.
В этом году по решению организаторов лауреаты конкурса были разделены на две группы. В группу «А» вошли ведущие хореографические коллективы из Улан-Удэ и городов республики, в группу «Б» - коллективы из сельских районов Бурятии.
Диплом гран–при и денежный приз в размере 50000 рублей были присуждены народному ансамблю песни и танца «Байкальские Волны» из Улан-Удэ, художественный руководитель ансамбля Наталья Санжеева.
Жюри решило вручить дипломы лауреатов группы «Б» и денежные призы коллективам: хореографическому ансамблю «БАЙКАЛиЯ» (Кабанский район), образцовому хореографическому ансамблю «Ая-ганга» (Еравнинский район), народному ансамблю песни и танца «Саяны»(Тункинский район).
Дипломы лауреатов в группе «А» и денежные призы присудили: образцовому ансамблю народного танца «Булжамуур» (ГАУК РБ «РЦНТ»), образцовому хореографическому ансамблю «Цветы Байкала» (Северобайкальск), театру танца и моды «Алтан Бургэд» (Улан-Удэ), народному ансамблю песни и танца «Раздолье» (БГСХА), народному ансамблю песни и танца «Белый день» (ВСГУТУ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии завершился конкурс «Цветок Байкала»
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