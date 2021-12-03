В районе прошёл «День профилактики»
Сотрудники филиала по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии вместе с врачами-наркологами центральной районной больницы провели День профилактики.
Около 30 осуждённых, состоящих на учёте в инспекции, добровольно прошли химические тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ.
- Всем осуждённым, пришедшим на День Профилактики, рассказали вреде алкоголя и наркотиков, об их негативном влиянии на жизнь и здоровье, напомнили о том, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.
В Бурятии осуждённые, стоящие на учёте, сдали тест на наркотики
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