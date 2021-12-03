В Бурятии осуждённые, стоящие на учёте, сдали тест на наркотики

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В районе прошёл «День профилактики»



Сотрудники филиала по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии вместе с врачами-наркологами центральной районной больницы провели День профилактики.



Около 30 осуждённых, состоящих на учёте в инспекции, добровольно прошли химические тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ.



- Всем осуждённым, пришедшим на День Профилактики, рассказали вреде алкоголя и наркотиков, об их негативном влиянии на жизнь и здоровье, напомнили о том, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

