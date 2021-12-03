Контейнеры установили на Сарайском пляже
На Ольхоне установили шесть больших цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Они предназначены для сбора чистого пластика, стекла, металла и прочих отходов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Площадка для раздельного сбора отходов создана на Сарайском пляже острова Ольхон.
Приём вторсырья от туристов и местных жителей начнётся весной 2022 года. Вторсырьё будет регулярно вывозиться на сортировочную станцию в местности Имел-Кутул и далее – на переработку.
– Мы очень надеемся, что гости национального парка и жители острова Ольхон отнесутся к работе площадки раздельного сбора мусора со всей серьёзностью и будут разделять отходы, чтобы не потребовалась досортировка. От этой практики будет во многом зависеть масштабирование проекта на других маршрутах Прибайкальского национального парка. Это не просто современный подход, это – жизненная необходимость в сохранении первозданной природы озера Байкал, - отметила помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Марина Радзиевская.
На Ольхоне появился пункт раздельного сбора мусора
Общество, Фото:
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