 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии не по-декабрьски тепло

В Бурятии не по-декабрьски тепло
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до -6 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +3, по северу -12,-17.

В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура днём -4,-6.
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