В Бурятии не по-декабрьски тепло

В Улан-Удэ днём до -6 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +3, по северу -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура днём -4,-6.

