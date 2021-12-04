В Улан-Удэ днём до -6 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами до +3, по северу -12,-17.
В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии не по-декабрьски тепло
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Техническое открытие состоится уже завтра
Часть маршрута пройдёт по территории Москвы и Московской области
В регионе стартовал конкурс имени Геннадия Головатого
Церемонии завершились возложением цветов к вечному огню
Зрителям представили фестивальную программу «Нового немецкого кино»
Военнослужащие воссоздали танковый рейд времён Сталинградской битвы
Награждение запланировано в преддверии Дня российской науки
Бронзовые медали завоевали Любовь Лузгина и Мария Шишмарёва
Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе
Лиза мечтала попасть на Байкал, узнав о нём из документального фильма
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева
Якутские всадники на малорослых лошадях проезжают Бурятию
На уроке ребята почтили память героя Шагдара Мункуева
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты