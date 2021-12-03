Самым крупный малыш родилcя весом почти пять килограммов
В ноябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ родилось 438 малышей. Всего было принято 435 родов, в том числе на свет появилось три двойни.
Самый большой малыш родился весом 4990 граммов, самый маленький – 690 граммов.
- Мы поздравляем родителей наших маленьких пациентов и желаем их семьям счастья! – пожелали представители роддома в соцсети.
За месяц в улан-удэнском роддоме родилось три двойни
Общество, Фото:
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