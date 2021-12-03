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03 декабря

02 декабря

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За месяц в улан-удэнском роддоме родилось три двойни

За месяц в улан-удэнском роддоме родилось три двойни
Общество,  Фото:pixabay.com
Самым крупный малыш родилcя весом почти пять килограммов

В ноябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ родилось 438 малышей. Всего было принято 435 родов, в том числе на свет появилось три двойни.

Самый большой малыш родился весом 4990 граммов, самый маленький – 690 граммов.

- Мы поздравляем родителей наших маленьких пациентов и желаем их семьям счастья! – пожелали представители роддома в соцсети.


роды новорожденные

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