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03 декабря

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В Улан-Удэ показали, как вывозят снег с Удинского моста

Общество, 
С Удинского моста за одну ночь вывезли 170 кубометров снега

В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству не только ликвидируют гололёд на дорогах, но и ежедневно собирают и вывозят накопившийся снег, сообщает комитет городского хозяйства.

Работы проводятся в комплексной бригаде: лаповый снегопогрузчик или «Бобкэт», несколько самосвалов, грейдер, трактор-щётка, уборщики территорий.

В ночь со 2 на 3 декабря была проведена комплексная уборка дороги на Удинском мосту. За ночную смену отсюда вывезли 170 кубометров снега.

Также этой ночью очистили от снега 15 участков городских дорог. Выполнены посыпка и грейдирование на проблемных участках дорог.

- Работа продолжается днём и ночью посменно, - заверили в комитете городского хозяйства.
снег уборка снега

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