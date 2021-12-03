С Удинского моста за одну ночь вывезли 170 кубометров снега
В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству не только ликвидируют гололёд на дорогах, но и ежедневно собирают и вывозят накопившийся снег, сообщает комитет городского хозяйства.
Работы проводятся в комплексной бригаде: лаповый снегопогрузчик или «Бобкэт», несколько самосвалов, грейдер, трактор-щётка, уборщики территорий.
В ночь со 2 на 3 декабря была проведена комплексная уборка дороги на Удинском мосту. За ночную смену отсюда вывезли 170 кубометров снега.
Также этой ночью очистили от снега 15 участков городских дорог. Выполнены посыпка и грейдирование на проблемных участках дорог.
- Работа продолжается днём и ночью посменно, - заверили в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ показали, как вывозят снег с Удинского моста
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