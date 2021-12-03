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В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству

В Забайкалье инвалиды получат премии по культуре и искусству
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартовал конкурс имени Геннадия Головатого

В Забайкалье объявлено о начале второго регионального конкурса на соискание премии законодательного собрания края имени Геннадия Головатого в области культуры и искусства. Премия имени известного забайкальского поэта была учреждена при участии регионального отделения всероссийского общества инвалидов. Первый краевой конкурс состоялся в 2020 году.

Премия имени Геннадия Головатого присуждается инвалидам за высокое мастерство в литературном творчестве, изобразительном, декоративно-прикладном и исполнительском искусстве один раз в два года к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Она составляет 25 тысяч рублей.

В 2022 году конкурс будет проходить в три этапа и в трёх номинациях. С 1 февраля по 31 марта - в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». С 1 мая по 30 июня - в номинации «Литературное творчество». С 1 августа по 30 сентября - в номинации «Музыкальное и театральное искусство». Итоги подведут не позднее 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Забайкальский край конкурс премия культура искусство инвалиды

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