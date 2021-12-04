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В Улан-Удэ приедет международный фестиваль иллюстрации

В Улан-Удэ приедет международный фестиваль иллюстрации
Общество,  Фото:pixabay.com
В программе запланированы выставка, маркет и концерт

3 декабря завершился приём заявок на участие в первом международном фестивале книжной иллюстрации и визуальной литературы в Бурятии «МОРС УУ». Фестиваль пройдёт в выставочном пространстве «Баргуджин Токум» в Улан-Удэ (здание республиканской типографии).

Открытие выставки намечено на полдень 18 декабря. Выставка будет состоять из двух частей: работы участников-иллюстраторов международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС 2021» и работы иллюстраторов из Бурятии.

Помимо выставки, запланирован маркет для местных художников и предпринимателей, а также музыкальный концерт. Об этом сообщает координационный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры РБ.

Возрастное ограничение 18+
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