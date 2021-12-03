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В Бурятии не уменьшается количество курящих

В Бурятии не уменьшается количество курящих
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За девять месяцев этого года оборот розничной торговли, включая табак, увеличился почти на 5 процентов

В январе-октябре 2021 года оборот розничной торговли в Бурятии составил более 181 млрд. рублей и увеличился на 4,1 процента по сравнению с январем-октябрем прошлого года. Прирост произошёл за счет повышения розничных цен на более чем 66 процентов.

По данным Бурятстата, в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за девять месяцев 2021 года составила наибольший процент – свыше 54.

Продажа продуктов, напитков и табака увеличилась по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 4,6 процента. Также больше продавались непродовольственные товары, их оборот возрос на 3,6 процента.

- Субъекты малого предпринимательства формировали 81,9 процента всего оборота розничной торговли, их оборот увеличился на 5,6 процента, -сообщает пресс-центр Бурятстата.

Несомненно, что за девять месяцев этого года увеличились объемы продажи товаров через Интернет. У торгующих организаций, которые не относятся к малому предпринимательству, по сравнению с январем-октябрем 2020 года продажи увеличились на 1,6 процента. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила более двух процентов.

В сфере общественного питания с начала года по октябрь предприниматели заработали свыше 9 млрд. рублей, что больше показателей соответствующего периода 2020 года. Видимо, несмотря на ограничения из-за пандемии общепит постарался повысить свои обороты.

В этой сфере лидирует малый бизнес – он сформировал 84,6 процента оборота общественного питания.
продукты питания курение

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