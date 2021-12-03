 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 декабря

02 декабря

Популярное

Китай временно закрыл пункт пропуска в Маньчжурии

Китай временно закрыл пункт пропуска в Маньчжурии
Общество,  Фото:pixabay.com
Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе

Власти КНР с 3 декабря временно приостановят работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом мэр города Маньчжурия Бао Е написал в письме министерству планирования и развития Забайкальского края.

- Ввиду тяжёлой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия […] возникает высокий риск передачи инфекций. Несмотря на то, что мы приняли и без того строгие меры по работе в режиме замкнутого цикла, […] необходимо дальнейшее улучшение работы по профилактике эпидемии на пункте пропуска, сокращение людских потоков, как можно более скорое прерывание цепочек передачи инфекций. Согласно решению Штаба по профилактике и контролю эпидемии города, с 3 декабря на МАПП Маньчжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию. Эти меры являются временными и вынужденными, призваны предотвратить и взять под контроль эпидемию в нашем городе, и будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации, – говорится в письме.

Власти Забайкальского края после этого попросили грузоперевозчиков рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать все иные логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках. Также они выразили властям Маньчжурии готовность оказать поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что тремя днями ранее, 29 ноября, по инициативе китайской стороны был изменён порядок пропуска грузовых транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск – Маньчжурия, после чего ассоциация международных перевозчиков разработала специальную цифровую платформу для грузоперевозчиков, призванную стабилизировать и упростить порядок проезда транспорта на территорию КНР – платформа также должна была заработать 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Китай автомобильный пункт пропуска международный автомобильный пункт пропуска Маньчжурия коронавирус Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Ушла из жизни заслуженный деятель искусств Бурятии
Общество, 03.12.2021
В возрасте 73 лет скончалась музыковед Надежда Цибудеева
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
В Улан-Удэ собак, покусавших девочку, посадят на пожизненное
Общество, 03.12.2021
Сейчас пойманные собаки находятся на карантине
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
В Бурятии некоторые «земские» врачи получат по три миллиона
Общество, 03.12.2021
По программе «Земский доктор» в республике вводят дополнительные выплаты
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Жители пригорода Улан-Удэ грозят перекрыть трассу
Общество, 03.12.2021
Отчаявшиеся жители Поселья готовы на радикальные меры
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
В Бурятии юристы поздравляют друг друга с праздником
Общество, 03.12.2021
Сегодня, 3 декабря отмечается День юриста
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
Общество, 03.12.2021
Члены мобильных групп обошли 352 двора
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Улан-удэнцев призвали жаловаться на еле тёплые батареи
Общество, 03.12.2021
Все жалобы в мэрии рассматривают ежедневно
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Жители Бурятии стирают одноразовые маски
Общество, 03.12.2021
Особенно этим грешат пенсионеры
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
«Центральный парк» появился и в приграничном городе Бурятии
Общество, 03.12.2021
Центр города Кяхты преобразился благодаря нацпроекту
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Жители Бурятии не хотят отстреливать безнадзорных собак
Общество, 03.12.2021
Больше половины опрошенных жителей республики против отстрела бездомных собак
В Бурятии наступила весна в декабре
В Бурятии наступила весна в декабре
Общество, 03.12.2021
Циклон из Атлантики принес в республику тёплую погоду
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
На женском чемпионате России по боксу будет бурятский финал
Общество, 03.12.2021
Пять спортсменок из Бурятии вышли в финал
В Бурятии на улице установили огромный самовар
В Бурятии на улице установили огромный самовар
Общество, 03.12.2021
Самовар появился перед сельским Домом культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^