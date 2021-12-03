Китай временно закрыл пункт пропуска в Маньчжурии

Меры приняты в связи с вспышкой заболевания в городе



Власти КНР с 3 декабря временно приостановят работу пункта пропуска «Маньчжурия» на российско-китайской границе. Об этом мэр города Маньчжурия Бао Е написал в письме министерству планирования и развития Забайкальского края.



- Ввиду тяжёлой ситуации, сложившейся вокруг распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции в городе Маньчжурия […] возникает высокий риск передачи инфекций. Несмотря на то, что мы приняли и без того строгие меры по работе в режиме замкнутого цикла, […] необходимо дальнейшее улучшение работы по профилактике эпидемии на пункте пропуска, сокращение людских потоков, как можно более скорое прерывание цепочек передачи инфекций. Согласно решению Штаба по профилактике и контролю эпидемии города, с 3 декабря на МАПП Маньчжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию. Эти меры являются временными и вынужденными, призваны предотвратить и взять под контроль эпидемию в нашем городе, и будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации, – говорится в письме.



Власти Забайкальского края после этого попросили грузоперевозчиков рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать все иные логистические варианты для минимизации простоя в грузоперевозках. Также они выразили властям Маньчжурии готовность оказать поддержку в борьбе с распространением коронавируса.



Напомним, что тремя днями ранее, 29 ноября, по инициативе китайской стороны был изменён порядок пропуска грузовых транспортных средств через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Забайкальск – Маньчжурия, после чего ассоциация международных перевозчиков разработала специальную цифровую платформу для грузоперевозчиков, призванную стабилизировать и упростить порядок проезда транспорта на территорию КНР – платформа также должна была заработать 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

