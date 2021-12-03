Остановки появились в этом году во время дороги на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке установили 11 стилизованных в буддийском стиле остановочных пунктов.
Новые павильоны появились в этом году во время ремонта дороги. Подрядчик обновил 5,6 км трассы до отворота на центр восточной медицины и проложил велосипедную дорожку по обоим сторонам. Кроме того, здесь увеличили парковочную зону и привели в порядок дорогу, ведущую к дацану.
Также во время строительного сезона установили два остановочных пункта по улице Дорожной и два в 113 микрорайоне.
В столице Бурятии сейчас идёт подготовка к следующему сезону дорожных работ. Планируют отремонтировать 29 участков дорог протяжённостью 30 км. На работы было выделено 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ появились остановки в буддийском стиле
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