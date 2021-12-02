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Эксперт: Бурятия не покидает лидерских позиций по детским суицидам

Эксперт: Бурятия не покидает лидерских позиций по детским суицидам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный психолог заявила, что и в 2021 году ситуация не изменилась

Известный в Бурятии психолог Татьяна Сенгеева приняла участие в рабочем совещании в Общественной палате республики с уполномоченным по правам ребёнка, министерствами образования, здравоохранения, спорта и молодёжной политики. Темой обсуждения стало «Стрессоустойчивость, профилактика суицидов среди детей и подростков в условиях пандемии».

- Разговор был не совсем простым. Основания для проведения совещания были и есть. Республика и за этот год выходит в лидеры по количеству самоубийств детей и совершивших попытку суицида. Понятно, что пандемия играет свою роль, чувствительным детям действительно страшно и старые методы профилактики не дают высокого эффекта, - сообщила на своей странице в соцсети психолог.

По её словам, нужны новые приемы по формированию стрессоустойчивости у детей, и, вообще семьи. Психолог отмечает, что большинство ушедших детей из благополучных семей.

- Не хватает внимания к детям. Дети большое время проводят в гаджетах, где не всегда безопасно. Семья нуждается в современных знаниях по профилактике суицида. Остаётся проблема в том, что в школе учитель, как и психолог занят бумаготворчеством, как и нагрузка на одного психолога не соблюдается. При повышении квалификации педагогов важно учитывать новые направления - приёмы по повышению стрессоустойчивости, кибербезопасности, - отметила психолог.

Татьяна Сенгеева обратилась к родителям и общественности и готова услышать мнения и предложения от заинтересованных в проблеме людей.

- Профилактика суицида отстаёт, - отмечает известный психолог.
самоубийство

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