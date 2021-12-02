Новая общественная организация наметила план работы на декабрь
В планах недавно созданного совета общественности Тункинского района Бурятии –встречи с первыми лицами района для решения насущных проблем жителей долины.
Председатель организации Ирина Холхоева разместила в чате «Тунка сегодня» план работы совета на текущий месяц, где прописаны актуальные вопросы жизнедеятельности района. В частности, намечены встречи с энергетиками, главой Тункинского района, председателем райсовета и др.
На встрече с начальником РЭС Тункинского района, с руководством «МРСК Сибири» в Улан Удэ планируется обсудить бесперебойное обеспечение электричеством жителей района. В совет общественности поступают жалобы жителей сёл Шулуты, Торы, Аршан, Туран.
В разговоре с главой района будут обсуждаться организация сельских сходов, состояние земельного вопроса и местных внутрирайонных дорог, вопросы обеспечения жителей дровами и пиломатериалами.
Запланированы и новогодние мероприятия, среди которых конкурс на лучшее внешнее оформление организаций и учреждений Тунки к празднику.
Среди населения района пройдёт состязание на лучшее новогоднее поздравление. Новогодний праздничный онлайн-концерт будет организован в сообществе «Тунка сегодня», где насчитывается более 2000 участников.
Совет общественности Тункинского района объявил о своих планах
Общество, Фото:
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