Жители Бурятии сообщают о всадниках в соцсетях
Два обычных коневода из Якутии Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев решили установить мировой рекорд и доказать, что их родные якутские лошади самые выносливые на свете. Мужчины, вскочив в седла, отправились в путь длиной 9,5 тысячи километров, намереваясь за год добраться от полюса холода до самой Москвы, сообщает «Лента.ру».
Они выдвинулись в поход 21 мая из местности Ус Хатын неподалёку от Якутска до Москвы на лошадях якутской породы. По сообщению «МК Якутия», 1 марта они выехали из Оймякона с намерением добраться до Лондона, но потом из-за обвинений в плагиате конечная точка их путешествия изменилась на Берлин с промежуточной целью в Москве.
Коневоды уже проехали районы Якутии, Иркутской области. Сейчас они подъезжают к Улан-Удэ. Далее их путь лежит через Тыву, Красноярский край, Хакасию, Кемеровскую область или из Тывы в Алтай, потом Алтайский край, Казахстан (город Нур-Султан), Челябинская область, Башкортостан, Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская и Кировская области, Москва. Столицу России коневоды намерены достичь в 2022 году и приурочили этот отрезок своего путешествия 100-летию Якутской АССР.
Пользователи соцсетей из Бурятии делятся об их передвижении по республике. Вчера якутов видели по дороге на Байкал.
Жители Якутии, едущие на лошадях в Москву, добрались до Бурятии
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