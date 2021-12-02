Байкальская горнолыжница победила на кубке Европы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсменка успешно выступила в дисциплине «слалом»



Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль на кубке Европы по горнолыжному спорту международного паралимпийского комитета, который проходил в Австрии с 27 по 28 ноября. В соревнованиях участвовали 93 спортсмена из 27 стран мира.



Варвара Ворончихина победила в дисциплине «слалом». Второе место заняла Таисья Форьяш из Алтайского края. Третьей стала спортсменка из Австрии Ева-Мария Йоехль.



В целом по итогам кубка Европы сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Следующий старт – этап кубка мира состоится с 7 по 10 декабря в Штайнах-на-Бреннере в Австрии.



Напомним, Варвара Ворончихина является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Рекорд» и тренера Юрия Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

