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Байкальская горнолыжница победила на кубке Европы

Байкальская горнолыжница победила на кубке Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсменка успешно выступила в дисциплине «слалом»

Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль на кубке Европы по горнолыжному спорту международного паралимпийского комитета, который проходил в Австрии с 27 по 28 ноября. В соревнованиях участвовали 93 спортсмена из 27 стран мира.

Варвара Ворончихина победила в дисциплине «слалом». Второе место заняла Таисья Форьяш из Алтайского края. Третьей стала спортсменка из Австрии Ева-Мария Йоехль.

В целом по итогам кубка Европы сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Следующий старт – этап кубка мира состоится с 7 по 10 декабря в Штайнах-на-Бреннере в Австрии.

Напомним, Варвара Ворончихина является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Рекорд» и тренера Юрия Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
спорт Байкальск Иркутская область горнолыжный спорт кубок Европы

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