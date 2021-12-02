Пять спортсменок Бурятии вышли в полуфинал чемпионата России по боксу

У команды Бурятии отличные шансы на золотые медали



Пять представительниц Бурятии продолжают борьбу на чемпионате России, в Челябинске. Это Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Елена Гапешина, Дулма Лумбунова и Кристина Ткачева, сообщили в минспорта Бурятии.



Федерация бокса России приводит комментарий Елены Гапешиной после боя:



- Поединок прошёл для меня удачно, спасибо моей сопернице, хотелось поскорее отработать все раунды, продышаться. Я долго ждала первого боя, но все в равных условиях, поэтому приходилось отвлекаться ходить к подружкам, пить чай с ними. К счастью, не пришлось гонять вес. С тренером разобрали тактику боя, в ходе работы что-то менялось. Конечно, хочется всегда быть лучше красивее. Всё самое интересное впереди, поэтому силы берегу на будущее.



Сегодня пройдут полуфинальные поединки. В весовой категории до 57 кг Людмила Воронцова сразится с Валерией Девятайкиной из Москвы. В весе до 70 кг выйдут на ринг Дарима Сандакова и представительница Московской области Анастасия Холуева. Елена Гапешина и Анна Словцова сойдутся в весовой категории 75 кг. В категории свыше 81 кг Дулма Лубунова встретится с Ксенией Олифиренко из Московской области, а Кристина Ткачева с Марией Шишмаревой, представляющей Московскую область.



- Перед боем посмотрела работу соперницы, так как раньше мы не встречались на соревнованиях. Получится план, который заготовили с тренером, некоторые моменты мы даже успели обсудить. Начинаю все больше и больше верить в себя, чтобы повторить триумф прошлого года. Я начала работать аккуратно, с каждым раундом прибавляла двигалась, хорошо продышалась. Моё правило: дисциплина и быть собранной, чтобы в последний момент не суетиться, готовиться заранее, - после боя рассказала Дулма Лубунова.



В Челябинск на соревнования прибыли 180 лучших боксеров из 48 регионов страны.

