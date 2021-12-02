Лобсан лама из дацана «Бурхан баабай» проводит хуралы в социальной сети
Дацан, из которого ведёт онлайн-молебны лама, находится в сакральном месте на территории села Хойтогол Тункинского района Бурятии. Лобсан Чойнзин лама ведёт прямые трансляции c 14 до 17 часов и с 18 до 21 часа. Сегодня, 2 декабря он читает Юм хурал.
- Польза чтения, слушания и размышления Юм хурала невероятно огромная и даёт величайший результат, - написал «Вконтакте» Лобсан лама, в миру Иннокентий Сотников.
Он выпускник физмата БГУ, работал заведующим кафедрой монгольской письменности Буддийского университета. Описывая свой день, лама отмечает, что для него каждый день – насыщенный.
- Я лама астролог, перевожу буддийские сутры с тибетского на монгольский. День провожу следующим образом. С утра буддийские практики Арья Авалокитешвары, затем приём людей, делаю астрологические прогнозы, выполняю различные практики для мирян, в свободное время делаю переводы. Вечером перед сном провожу также практики, засыпаю поздно. Утром рано встаю. Так проходит мой день. Может кому-то покажется скучным. Всё относительно, лично для меня любой день, насыщенный, - сообщает в своем аккаунте Лобсан лама.
В начале года он провел в Туве для научных сотрудников курсы старомонгольского языка. По данным Asia Russia Daily, настоятель Тункинского монастыря Бурятии познакомил с алфавитом и основными правилами языка слушателей курсов.
Краткосрочные курсы старомонгольского языка для научных сотрудников были организованы в рамках поручений главы Тувы по изучению и переводу буддийских сутр и религиозных текстов, являющихся достоянием истории.
Лама из Бурятии читает молебны онлайн
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