Для строительства каменного храма на Стеклозаводе был подготовлен проект
Проект будущего каменного храма в посёлке Стеклозавод города Улан-Удэ был передан в конце ноября финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата настоятелю храма Георгия Победоносца посёлка Сосновый Бор, иерею Евгению Малофееву. Также фонд мученика Вонифатия передал иерею частицу мощей святой блаженной Матроны Московской как благословение для храма.
- По возвращении в Улан-Удэ в маленьком деревянном храме блаженной Матроны Московской, который сейчас действует на территории будущего каменного храма, состоялась встреча святых мощей, перед которыми настоятелем был совершён молебен с пением акафиста блаженной старице Матроне Московской, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Москву иерей Евгений Малофеев принял участие в записи программы на телеканале «Спас». Темой беседы стало православие в Бурятии.
В Улан-Удэ для будущего храма привезли частицу мощей
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