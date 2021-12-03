Местами в республике ожидается плюсовая температура
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного снегопада. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +2,-3, местами -8,-13, по северной половине -16,-21.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём 0,-2.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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