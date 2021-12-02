В Забайкалье возобновят несколько внутренних авиарейсов

Полёты планируют запустить уже в конце этой недели



Правительство России утвердило новые требования безопасности малых аэропортов, из-за невыполнения которых с начала октября в Забайкальском крае были закрыты авиаперевозки по местным маршрутам. В связи с этим, авиакомпания «Аэросервис» планирует в конце недели запустить внутренние перелёты.



- Полёты возобновят по направлениям Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен и Чита – Тунгокочен – Усть-Каренга, - рассказал замруководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.



С расписанием полётов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

