Полёты планируют запустить уже в конце этой недели
Правительство России утвердило новые требования безопасности малых аэропортов, из-за невыполнения которых с начала октября в Забайкальском крае были закрыты авиаперевозки по местным маршрутам. В связи с этим, авиакомпания «Аэросервис» планирует в конце недели запустить внутренние перелёты.
- Полёты возобновят по направлениям Чита – Красный Чикой – Менза, Чита – Тунгокочен – Красный Яр – Юмурчен и Чита – Тунгокочен – Усть-Каренга, - рассказал замруководителя регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.
С расписанием полётов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье возобновят несколько внутренних авиарейсов
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