Конькобежцы соберутся в Иркутске на «Лёд Байкала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Эти всероссийские соревнования проводятся впервые



Около 200 сильнейших спортсменов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выйдут на старт всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лёд Байкала», которые пройдут с 5 по 6 декабря в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Они будут представлять девять субъектов РФ: Томскую, Омскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский, Забайкальский, Алтайский и Хабаровский края, а также Еврейскую автономную область.



Зрители смогут посетить соревнования, оформив бесплатный билет на билетном сайте ледового дворца «Байкал». Для входа необходим также QR-код вакцинации и документ, удостоверяющий личность.



5 декабря пройдут соревнования:

- 500 м, 1500 м – женщины, мужчины;

- 500 м, 1500 м – юниоры, юниорки;

- 500 м, 1500 м – девушки и юноши старшего возраста;

- масс-старт 10 кругов – юниоры, юниорки, юноши и девушки старшего возраста;

- масс-старт 16 кругов – мужчины, женщины.



6 декабря:

- 1000 м – женщины, мужчины;

- 1000 м – юниоры, юниорки;

--1000 м – девушки и юноши старшего возраста;

- 3000 м – женщины, юниоры, юниорки;

- 3000 м – юноши и девушки старшего возраста;

- 5000 м – мужчины.



Начало соревнований в 9:20, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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