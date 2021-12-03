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Конькобежцы соберутся в Иркутске на «Лёд Байкала»

Конькобежцы соберутся в Иркутске на «Лёд Байкала»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Эти всероссийские соревнования проводятся впервые

Около 200 сильнейших спортсменов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выйдут на старт всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лёд Байкала», которые пройдут с 5 по 6 декабря в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Они будут представлять девять субъектов РФ: Томскую, Омскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский, Забайкальский, Алтайский и Хабаровский края, а также Еврейскую автономную область.

Зрители смогут посетить соревнования, оформив бесплатный билет на билетном сайте ледового дворца «Байкал». Для входа необходим также QR-код вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

5 декабря пройдут соревнования:
- 500 м, 1500 м – женщины, мужчины;
- 500 м, 1500 м – юниоры, юниорки;
- 500 м, 1500 м – девушки и юноши старшего возраста;
- масс-старт 10 кругов – юниоры, юниорки, юноши и девушки старшего возраста;
- масс-старт 16 кругов – мужчины, женщины.

6 декабря:
- 1000 м – женщины, мужчины;
- 1000 м – юниоры, юниорки;
--1000 м – девушки и юноши старшего возраста;
- 3000 м – женщины, юниоры, юниорки;
- 3000 м – юноши и девушки старшего возраста;
- 5000 м – мужчины.

Начало соревнований в 9:20, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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конькобежный спорт Иркутск спорт всероссийские соревнования

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