Улан-удэнцев разыграли жестоким пранком

В минутном видео показано, как из остановившегося автобуса с надписью «Дети» буквально выкидывают мальчика с рюкзаком. Водитель выражается в адрес ребёнка нецензурными словами, пинает ногами, таскает за шиворот. Такое поведение «водитель» объясняет тем, что школьник не сделал домашнюю работу.











Жители Бурятии не оценили очередной пранк, сочтя его слишком жестоким. Пранкеры разыграли сцену с выброшенным из автобуса «ребёнка». Видео блогера zhora.tv разместили в паблике crimburyatia.За мальчика тут же вступились неравнодушные прохожие. На его защиту встала бабушка, женщина смело защищала ребёнка и ругала водителя. Также среди прохожих оказался сотрудник в форме, который тоже бросился на помощь.Лишь в конце розыгрыша «мальчик» снял маску, закрывавшую лицо, и выяснилось, что это взрослый мужчина. Сам он своим «спасителям» сказал: «Я не сделал домашку лет 30 назад».Реакция прохожих – жертв розыгрыша – оказалась неоднозначной. Большинство смотрели на шутников неодобрительно. Лишь некоторые поддержали пранкеров неуверенной улыбкой.В комментариях паблика многие также не оценили злой юмор: «У меня чуть сердечный приступ не случился», «Одни женщины в защиту кидаются, мужики стоят, как обычно, в наблюдение. А вообще эксперимент или розыгрыш отвратительный, могло и печально закончиться всё дня них», «У меня аж от возмущения слов не хватило», «Блин, я аж заплакала. А тут такое», «Жестокий пранк», «Что за шутки дурацкие».Видео набирает популярность в Сети. На странице автора пранка ролик просмотрели более 33 тысяч раз.