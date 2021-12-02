В Бурятии дети сделали кормушки из тыквы

- Родители и дети проявили свою фантазию. Казалось бы, обычный кабачок, но ребята придумали и сделали из них потрясающие кормушки. Сделать такие кормушки – отличная идея. Так пернатые друзья смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи, - рассказала руководитель школьного лесничества Наталья Янькова.





Акция «Покорми птиц зимой» призвана помочь зимующим птичкам. Она проводится ежегодно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







В Хоринском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Тальян», а также учащиеся Верхне-Талецкой школы приняли участие в акции «Покорми птиц зимой». Дети изготовили кормушки из съедобных материалов: кабачков, тыквы и апельсинов.После того, как домики были готовы, ребята поспешили развешать их на территории школы.- Помимо таких кормушек, мы сделали лакомства из смеси орехов, кукурузной крупы и сушёных ягод, залитых желатином. Такие лакомства очень полезны для пернатых друзей. Они помогают им не растерять навыки добычи пищи, - рассказала участница акции Даша.