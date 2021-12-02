Водители часто рискуют жизнью, желая сократить путь
15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд установили в Улан-Удэ. Работа продолжается. Береговую линию блокируют путём установки бетонных столбов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Однако водители часто пренебрегают запрещающими знаками и, минуя блоки, выезжают на лёд.
Наиболее опасные места проезда:
мкр. «Поселье» - о. «Богородский» (р. Селенга)
мкр. «Дивизионный» - мкр. «Зенит» (вдоль правого берега р. Селенга)
мкр. «Восточный» - мкр. «Южный» (р. Уда)
мкр. «Лазо» - ул. Приречная - БМДК (р. Уда)
Ежедневно дежурная смена поисково-спасательной службы объезжает места, требующие особого внимания.
- Дополнительно создана межведомственная группа, на сегодняшний день разработан и согласован график совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД УВД по Улан-Удэ и Бурприроднадзора для выявления и привлечения к административной ответственности по ст.8.42 ч.1 КоАП РФ - в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных, - рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
С начала ледостава проводится ежедневный мониторинг толщины льда. Безопасная толщина льда должна составлять около 10 см. Лед должен быть прозрачным и твёрдым.
Самые опасные места для проезда по льду назвали в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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