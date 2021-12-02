В Иркутске создадут спорт-парк, сквер и мемориал

В городе подведены итоги голосования по благоустройству



В Иркутске завершилось голосование по выбору предложений горожан в рамках проекта «Народные инициативы». Участие в нем приняли более 55 тысяч иркутян старше 14 лет. Идеи благоустройства, получившие наибольшее число голосов, будут реализованы в городе в следующем году.



– В микрорайоне Славный планируем облагородить территорию между улицами Малиновая и Звёздная. На пустыре, расположенном на улице Братской, по проекту «Народные инициативы» создадим «Спорт-парк Ушаковский». По адресу Богдана Хмельницкого, 4 появится новый «Сквер ветеранов». Ещё один сквер будет благоустроен рядом со школой №10 имени П.А. Пономарева, – рассказала председатель комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман.



В Свердловском округе больше всего голосов набрал проект «Растём, играя». Он предполагает монтаж игровых комплексов во дворах нескольких детских садов: №114, №124, №131, №146, №153. В районе пересечения улиц Академической и Лермонтова проведут благоустройство территории, включающее установку информационной стелы, организацию пешеходных дорожек и освещения, а на перекрёстке Терешковой и Профсоюзной появится новый скейт-парк.



Также одобрение получили инициативы жителей Ленинского округа.

– Вблизи дома 293 по улице Розы Люксембург и на территории детского сада №79 планируем установить современные игровые площадки, а в школе-интернате №13 – провести ремонт инженерного сантехнического оборудования. Кроме того, будет выполнено благоустройство двора школы № 40: здесь проведём асфальтирование, установим пандусы с перилами и отремонтируем лестницы, – пояснила председатель комитета по управлению Ленинский округом Наталья Цибанова.



В Октябрьском округе по адресу Байкальская, 202а будет создан мемориал иркутянам – работникам кирпичного завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В школе №21 организуют музейное пространство, посвящённое космонавту Юрию Гагарину и его первой учительнице Нине Кондратенковой. Кроме того, запланировано благоустройство рощи на бульваре Постышева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



