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В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества

В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвуют коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет

В Забайкальском крае стартовал XIII международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Мероприятие проходит в Чите на сцене музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» с 1 по 5 декабря.

Участие в фестивале принимают творческие коллективы и солисты в возрасте от шести до семнадцати лет. С 1 по 4 декабря проводятся конкурсные прослушивания по номинациям «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Инструментальное исполнительство», «Театральное творчество», «Народный танец», «Современный танец».

5 декабря состоятся круглый стол, мастер классы, а также закрытие фестиваля, на котором пройдёт церемония награждения победителей.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Забайкальский край дети творчество

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