В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества

Участвуют коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет



В Забайкальском крае стартовал XIII международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Мероприятие проходит в Чите на сцене музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» с 1 по 5 декабря.



Участие в фестивале принимают творческие коллективы и солисты в возрасте от шести до семнадцати лет. С 1 по 4 декабря проводятся конкурсные прослушивания по номинациям «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Инструментальное исполнительство», «Театральное творчество», «Народный танец», «Современный танец».



5 декабря состоятся круглый стол, мастер классы, а также закрытие фестиваля, на котором пройдёт церемония награждения победителей.



Возрастное ограничение 6+

