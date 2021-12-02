Участвуют коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет
В Забайкальском крае стартовал XIII международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Мероприятие проходит в Чите на сцене музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» с 1 по 5 декабря.
Участие в фестивале принимают творческие коллективы и солисты в возрасте от шести до семнадцати лет. С 1 по 4 декабря проводятся конкурсные прослушивания по номинациям «Вокал эстрадный», «Вокал народный», «Инструментальное исполнительство», «Театральное творчество», «Народный танец», «Современный танец».
5 декабря состоятся круглый стол, мастер классы, а также закрытие фестиваля, на котором пройдёт церемония награждения победителей.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье проходит фестиваль детского творчества
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