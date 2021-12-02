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В Забайкалье 42 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

В Забайкалье 42 больных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражений превысило отметку в 88,6 тысяч

За минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 322 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 88 665 забайкальцев.

За прошедшие сутки 410 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших забайкальцев составило 74 808.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции. Из них 180 человек находятся в тяжёлом состоянии, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период COVID-19 унёс жизни 1 943 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено семь летальных случаев от коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Бурятии ситуация с коронавирусом несколько лучше. За сутки в республике выявили 231 больного. Общее число случаев заражения составило 70 233 случая.
коронавирус

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