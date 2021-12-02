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На Дальний Восток впервые завезли мини-коров

На Дальний Восток впервые завезли мини-коров
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
В Забайкалье обживается карликовый скот из Германии

Два представителя дагомейской карликовой породы рогатого скота появились в загородном комплексе Читы. Бычок и тёлочка прилетели из Германии в сопровождении директора иностранного зоопарка.

- Животные преодолели непростой путь. Они чувствуют себя хорошо, клинически здоровы, приходят акклиматизацию, - рассказала начальник Читинской станции по борьбе с болезнями животных Елена Корнилова.

По словам нового владельца карликового скота, животных везли сначала на самолёте до Красноярска, а после – на грузовой машине. Они содержатся в построенном купольном здании с оптимальными температурными условиями на карантине.

Начальник ветстанции отметила, что скот карликовой породы впервые появился в Забайкалье и вообще на территории всего Дальнего Востока России.

- Мини-коровы не более одного метра в высоту, дружелюбные и общительные. Они обладают хорошим иммунитетом и крепким здоровьем. Молоко от таких животных полезно и относится диетическим продуктам, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ДФО сельскохозяйственные животные коровы КРС

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