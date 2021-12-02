На Дальний Восток впервые завезли мини-коров

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

В Забайкалье обживается карликовый скот из Германии



Два представителя дагомейской карликовой породы рогатого скота появились в загородном комплексе Читы. Бычок и тёлочка прилетели из Германии в сопровождении директора иностранного зоопарка.



- Животные преодолели непростой путь. Они чувствуют себя хорошо, клинически здоровы, приходят акклиматизацию, - рассказала начальник Читинской станции по борьбе с болезнями животных Елена Корнилова.



По словам нового владельца карликового скота, животных везли сначала на самолёте до Красноярска, а после – на грузовой машине. Они содержатся в построенном купольном здании с оптимальными температурными условиями на карантине.



Начальник ветстанции отметила, что скот карликовой породы впервые появился в Забайкалье и вообще на территории всего Дальнего Востока России.



- Мини-коровы не более одного метра в высоту, дружелюбные и общительные. Они обладают хорошим иммунитетом и крепким здоровьем. Молоко от таких животных полезно и относится диетическим продуктам, - сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

