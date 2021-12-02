В Ангарске появился памятный знак медицинским работникам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Скульптура установлена в благодарность врачам, медсёстрам, а также младшему персоналу



Торжественная церемония открытия памятного знака медицинским работникам состоялась 30 ноября в Ангарске. Он стал первым городом в Иркутской области, где установлен подобный знак.



В основе скульптурной композиции – чаша из цельного гранита высотой 4,6 метра с бронзовой змеёй. На памятном знаке – гравировка с посвящением: «Призвание врача – спасать людей порой ценою своей жизни». Мемориал установлен возле Свято-Троицкого кафедрального собора.



Эскиз знака выполнен иркутским скульптором Александром Абрамовым и согласован с медицинским сообществом Ангарского округа. Проект реализован благодаря меценатам. Благоустройство территории возле памятного знака также выполнено без бюджетного финансирования, исключительно на средства предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

