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В Ангарске появился памятный знак медицинским работникам

В Ангарске появился памятный знак медицинским работникам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Скульптура установлена в благодарность врачам, медсёстрам, а также младшему персоналу

Торжественная церемония открытия памятного знака медицинским работникам состоялась 30 ноября в Ангарске. Он стал первым городом в Иркутской области, где установлен подобный знак.

В основе скульптурной композиции – чаша из цельного гранита высотой 4,6 метра с бронзовой змеёй. На памятном знаке – гравировка с посвящением: «Призвание врача – спасать людей порой ценою своей жизни». Мемориал установлен возле Свято-Троицкого кафедрального собора.

Эскиз знака выполнен иркутским скульптором Александром Абрамовым и согласован с медицинским сообществом Ангарского округа. Проект реализован благодаря меценатам. Благоустройство территории возле памятного знака также выполнено без бюджетного финансирования, исключительно на средства предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
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