В Иркутске открылся фестиваль, посвящённый Достоевскому

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

В программе: показ спектаклей, лекции, финал конкурса и выставка



Творческие встречи «Достоевский. Театр. XXI век» стартовали 1 декабря в Иркутске. Они приурочены к 200-летию со дня рождения великого писателя.



– Творческие встречи «Достоевский. Театр. ХХI век», которые организовал драматический театр имени Охлопкова, являются самым масштабным юбилейным мероприятием в Иркутской области. Они пройдут с 1 по 5 декабря, – рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



В течение пяти дней проходят показы спектаклей по произведениям Фёдора Достоевского. Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова представил три постановки. Это «Идиот» (16+), «Игрок» (16+) и «Брат Иван» (16+). Московские театры «У Никитских ворот» и «Комната 4» на основной и камерной сценах драмтеатра покажут «Сон смешного человека» (12+) и «Кроткая» (16+). Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова и Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» на своих площадках представят премьеры 2021 года – «Мальчики» (16+) и «Дядюшкин сон» (16+).



Все желающие бесплатно смогут посетить лекции исследователей творчества писателя. Их проведут российский театровед и театральный критик, заведующая литературной частью Российского академического молодёжного театра Мила Денёва (Москва), заведующая кафедрой филологии и методики педагогического института ИГУ, член Российского и международного обществ Достоевского Ольга Юрьева, протоиерей, настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского храма Иркутска Евгений Старцев. Лекции состоятся в драмтеатре имени Охлопкова (16+).



Во время творческих встреч «Достоевский. Театр. XXI век» подведут итоги конкурса художественного чтения «ШкиД – Школа имени Достоевского». Его участники - студенты Иркутского государственного университета, уже прошли отбор в первом туре, посмотрели спектакль «Игрок» и обсудили его с исполнителями главных ролей – Анастасией Пушилиной и Василием Коневым. Следующий этап - финал. Для участия в нём конкурсанты под руководством наставников – артистов Иркутского драматического театра Ярославы Александровой, Сергея Дубянского, Татьяны Фроловой и Натальи Родиной – подготовили отрывки из произведений Достоевского. По результатам конкурса будут определены три победителя.



В Иркутском драматическом театре организована выставка (16+), которая приурочена к юбилею Фёдора Достоевского. Зрителям расскажут о постановках по произведениям классика в драмтеатре, покажут сценические костюмы. Также представлены портреты писателя, исполненные разными художниками, иллюстрации к его книгам и планшеты из цикла «Путешествие с Достоевским» из Новокузнецкого литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Их специально привезли в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



