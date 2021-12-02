В Бурятии выбрали лучших ЮИДовцев

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Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

29 ноября в Бурятия состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Мероприятие для юных инспекторов движения прошло в дистанционном формате, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Конкурс собрал более ста участников из 26 команд республики. Традиционными этапами были «Знатоки ПДД», «Основы первой помощи» и «Основы дорожной безопасности». Участникам необходимо было за отведённое время ответить на ситуационные задачи по очерёдности проезда перекрёстков, основ ПДД велосипедистов, правил безопасного поведения пешеходов и пассажиров, а также основ оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Победителями конкурса стала команда из «ЮИД» Багдаринской СОШ из Баунтовского района. Второе место заняла команда «Четыре колеса» Новоильинского агротехнического лицея из Заиграевского района. Тройку призёров замкнула команда «Светофор» Зарубинской ООШ из Джидинского района.
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