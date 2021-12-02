Забайкальца, задушившего на глазах детей жену и кошку, отправили в колонию

Мужчина заставил десятилетнюю дочь оттащить тело убитой матери



40-летний житель Петровск-Забайкальского района признан виновным в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в жестоком обращении с животным, повлёкшем его гибель, совершённом в присутствии малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ), а также в двух фактах угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).



Как установлено следствием и судом, в декабре 2020 года в посёлке Новопавловка Петровск-Забайкальского района мужчина в своём доме в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с женой избил её ногами, обутыми в ботинки, и угрожал женщине убийством. В это же время на глазах жены и трёх детей задушил кошку. Ещё через несколько часов мужчина в присутствии детей напал на жену и задушил её электрическим проводом. После этого заставил свою 10-летнюю дочь помочь оттащить тело убитой, а затем угрожал дочери убийством, если она расскажет о преступлении.



- Следствием проведён комплекс процессуальных действий, результаты которого легли в основу обвинительного приговора. В соответствии с заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан судом вменяемым, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Суда приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима.



С детьми провели комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов.

