Юридическое лицо оштрафовали
Установлено, что в нарушение закона отпуск лекарств населению осуществлялся работником, не имеющим высшего или среднего фармацевтического образования.
Главному врачу центральной районной больницы внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении учреждения здравоохранения возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением.
Арбитражным судом Бурятии юридическому лицу назначен штраф.
Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии аптечный пункт работал с грубым нарушением
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Юридическое лицо оштрафовали
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