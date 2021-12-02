После прокурорского вмешательства дефекты устранили
Житель Баргузинского района Бурятии обратился в прокуратуру с просьбой провести поверку закона о безопасности дорожного движения в деятельности в деятельности районной администрации.
Установлено, что районная администрация ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию муниципальных дорог.
- На участках автомобильных дорог по улицам Школьная и Советская в селе Нестериха имелись деформации дорожного покрытия, обочин в виде выбоин и проломов, что создавало угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения. Кроме того, на проезжей части дороги имелись россыпи грунта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В октябре прокурор района внёс представление главе Баргузинского района, которое удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
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