 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги

Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства дефекты устранили

Житель Баргузинского района Бурятии обратился в прокуратуру с просьбой провести поверку закона о безопасности дорожного движения в деятельности в деятельности районной администрации.

Установлено, что районная администрация ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию муниципальных дорог.

- На участках автомобильных дорог по улицам Школьная и Советская в селе Нестериха имелись деформации дорожного покрытия, обочин в виде выбоин и проломов, что создавало угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения. Кроме того, на проезжей части дороги имелись россыпи грунта, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В октябре прокурор района внёс представление главе Баргузинского района, которое удовлетворено, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
Житель Бурятии пожаловался на разбитые дороги
Общество, 02.12.2021
После прокурорского вмешательства дефекты устранили 
В Улан-Удэ с рельсов сошли трамваи
В Улан-Удэ с рельсов сошли трамваи
Общество, 02.12.2021
Движение вагонов осуществлялось по изменённому маршруту 
В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц
В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц
Общество, 02.12.2021
Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет
Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум
Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум
Общество, 02.12.2021
Мероприятие пройдёт по трём направлениям
В Бурятии местами снегопады
В Бурятии местами снегопады
Общество, 02.12.2021
В республике ожидается холодный ветер
В Улан-Удэ музей проводит акцию для педагогов
В Улан-Удэ музей проводит акцию для педагогов
Общество, 01.12.2021
В течение месяца для учителей организован бесплатный вход на территорию этнографического музея
В Забайкалье презентуют хоккейный проект «Красная Машина»
В Забайкалье презентуют хоккейный проект «Красная Машина»
Общество, 01.12.2021
В столице края будут внедрять нацпрограмму подготовки хоккеистов
В Гусиноозёрске дети сыграли спектакль «Булат»
В Гусиноозёрске дети сыграли спектакль «Булат»
Общество, 01.12.2021
В работе над проектом приняли участие артисты в возрасте от 10 до 16 лет
На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
На вокзале Улан-Удэ открылась выставка о природе Байкала
Общество, 01.12.2021
Увидеть фото флоры и фауны озера пассажиры могут круглосуточно
В Забайкалье привезли первые контейнеры для раздельного сбора мусора
В Забайкалье привезли первые контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество, 01.12.2021
Их установят у многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
Поезд метро Москвы украсили фотографии Байкала
Поезд метро Москвы украсили фотографии Байкала
Общество, 01.12.2021
Снимки самых красивых мест Иркутской области стали частью экспозиции в тематическом поезде «Путешествие по России»
В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
В Бурятии стартовала детская акция «Сохраним леса Байкала»
Общество, 01.12.2021
Победители получат дипломы и ценные призы
Оленья семья живёт в одном из хозяйств Забайкалья
Оленья семья живёт в одном из хозяйств Забайкалья
Общество, 01.12.2021
Недавно у пары маралов родился малыш
Стала известна программа «Зимниады» на Байкале
Стала известна программа «Зимниады» на Байкале
Общество, 01.12.2021
Большинство мероприятий пройдут в феврале-марте следующего года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^