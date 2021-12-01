Акция памяти в Бурятии произвела впечатление на дипломата из Германии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Только в Улан-Удэ возложение цветов в память о павших воинах стало частью официальной программы



Генеральный консул Германии в Новосибирске Бернд Финке с официальным визитом прибыл в Бурятию, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Улан-Удэ дипломат посетил Мемориал Победы, где возложил цветы.



Заместитель руководителя администрации главы Бурятии Михаил Харитонов рассказал гостю о вкладе уроженцев Бурятии в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и японскими империалистами в Великой Отечественной войне. Около 120 тысяч уроженцев Бурятии были призваны на фронт, почти 40 тысяч из них погибли, то есть домой не вернулся каждый третий.



Генеральный консул Германии в Новосибирске поблагодарил Бурятию за эту акцию памяти.



- Это первый раз, когда при посещении региона возложение цветов является частью официальной программы, - признался Бернд Финке.



Он также рассказал о том, как в Германии относятся к теме нападения на Советский Союз.



- В этом году у нас особая памятная дата – 80-летие с момента нападения Германии на Советский Союз. Что касается нашей культурной памяти, у нас очень долгое время на повестке стояло именно чтить память Холокоста. Но со временем нашей культурной памятью стало то, что мы чтим память жертв со стороны Советского Союза. В этом году в июне у нас было очень много памятных мероприятий, которые были посвящены этому. С тем, чтобы мы рассматривали это действительно открыто и правдиво. Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть совместная комиссия историков, которые занимаются этой темой. И мы также посещаем все места, где захоронены немецкие военнопленные в Сибири. Мы очень благодарны, что места захоронения хорошо сохраняются, и об этом заботится российская сторона, - отметил Бернд Финке.



Бернд Финке добавил, что две недели назад в Германии проходил День скорби и памяти, который посвящён жертвам всех войн.



- Думаю, что если мы посмотрим на нашу историю, то это действительно является каким-то историческим чудом, что после войны мы нашли в себе силы для этого понимания и этого примирения, - подчеркнул генконсул.



- Войну мы воспринимаем как войну с идеологией, война была не с немцами, а с фашизмом. И мы прекрасно понимаем, что идеологию фашизма разделяли люди разных национальностей. В то время для многих немцев это было большой трагедией – участие в этой войне, - сказал Михаил Харитонов.



Целью первого официального визита Бернда Петера Финке в Бурятию является знакомство с республикой, её экономическим положением, историей и культурой. Консульский округ генерального консульства Германии в Новосибирске обширный, включает регионы Сибири и Дальнего Востока. Визит продлится два дня.







