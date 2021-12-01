 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Акция памяти в Бурятии произвела впечатление на дипломата из Германии

Акция памяти в Бурятии произвела впечатление на дипломата из Германии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Только в Улан-Удэ возложение цветов в память о павших воинах стало частью официальной программы

Генеральный консул Германии в Новосибирске Бернд Финке с официальным визитом прибыл в Бурятию, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Улан-Удэ дипломат посетил Мемориал Победы, где возложил цветы.

Заместитель руководителя администрации главы Бурятии Михаил Харитонов рассказал гостю о вкладе уроженцев Бурятии в Победу над немецко-фашистскими захватчиками и японскими империалистами в Великой Отечественной войне. Около 120 тысяч уроженцев Бурятии были призваны на фронт, почти 40 тысяч из них погибли, то есть домой не вернулся каждый третий.

Генеральный консул Германии в Новосибирске поблагодарил Бурятию за эту акцию памяти.

- Это первый раз, когда при посещении региона возложение цветов является частью официальной программы, - признался Бернд Финке.

Он также рассказал о том, как в Германии относятся к теме нападения на Советский Союз.

- В этом году у нас особая памятная дата – 80-летие с момента нападения Германии на Советский Союз. Что касается нашей культурной памяти, у нас очень долгое время на повестке стояло именно чтить память Холокоста. Но со временем нашей культурной памятью стало то, что мы чтим память жертв со стороны Советского Союза. В этом году в июне у нас было очень много памятных мероприятий, которые были посвящены этому. С тем, чтобы мы рассматривали это действительно открыто и правдиво. Я думаю, что это очень хорошо, что у нас есть совместная комиссия историков, которые занимаются этой темой. И мы также посещаем все места, где захоронены немецкие военнопленные в Сибири. Мы очень благодарны, что места захоронения хорошо сохраняются, и об этом заботится российская сторона, - отметил Бернд Финке.

Бернд Финке добавил, что две недели назад в Германии проходил День скорби и памяти, который посвящён жертвам всех войн.

- Думаю, что если мы посмотрим на нашу историю, то это действительно является каким-то историческим чудом, что после войны мы нашли в себе силы для этого понимания и этого примирения, - подчеркнул генконсул.

- Войну мы воспринимаем как войну с идеологией, война была не с немцами, а с фашизмом. И мы прекрасно понимаем, что идеологию фашизма разделяли люди разных национальностей. В то время для многих немцев это было большой трагедией – участие в этой войне, - сказал Михаил Харитонов.

Целью первого официального визита Бернда Петера Финке в Бурятию является знакомство с республикой, её экономическим положением, историей и культурой. Консульский округ генерального консульства Германии в Новосибирске обширный, включает регионы Сибири и Дальнего Востока. Визит продлится два дня.



акция памяти Германия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
Общество, 01.12.2021
Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Общество, 01.12.2021
Соревнования по настольному теннису проводились среди лиц с ПОДА
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
Общество, 01.12.2021
В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Общество, 01.12.2021
Ещё один тур по озеру стал победителем в одной из номинаций
В Бурятии разыграли кубок по ушу
В Бурятии разыграли кубок по ушу
Общество, 01.12.2021
Чемпионами у взрослых стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова
Все катки Улан-Удэ заработают в начале декабря
Все катки Улан-Удэ заработают в начале декабря
Общество, 01.12.2021
Депутаты горсовета призвали развивать как можно зимних видов спорта
В Улан-Удэ новый сериал «Универ. 10 лет спустя» покажут в кинотеатре
В Улан-Удэ новый сериал «Универ. 10 лет спустя» покажут в кинотеатре
Общество, 01.12.2021
Вход будет свободным, но количество мест ограничено
В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь
В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь
Общество, 01.12.2021
Высокая распространённость инфекции отмечается в семи районах Бурятии

Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Общество, 01.12.2021
Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Челябинске
В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
Общество, 01.12.2021
Местные жители сняли неработающую водоколонку на видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
Общество, 01.12.2021
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Общество, 01.12.2021
Билеты на яркое зрелище раскупили уже в сентябре
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Общество, 01.12.2021
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
Общество, 01.12.2021
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^