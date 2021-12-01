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В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь

В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Высокая распространённость инфекции отмечается в семи районах Бурятии

Сегодня, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В 2021 году этот день проходит под девизом «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии». Эта тема подчёркивает острую необходимость ликвидировать неравенство – движущую силу эпидемии СПИДа и других пандемий по всему миру.

По данным управления Роспотребнадзора Бурятии, в республике за все годы регистрации ВИЧ-инфекции выявлено более 10 тысячи больных. Высокая распространённость инфекции отмечается в семи районах Бурятии: Заиграевском, Селенгинском, Кабанском, Кяхтинском, Курумканском, Баргузинском, Тункинском и в Улан-Удэ.

Наибольший удельный вес среди ВИЧ-инфицированных в республике отмечается в возрастной группе от 30 до 39 лет – 35,7 процента. В других возрастных группах процент ниже: от 20 до 29 лет – 15,1 процента, от 40 до 49 лет – 30,7.

При этом наблюдается тенденция к снижению регистрации новых случаев среди молодёжи до 20 лет. Продолжает заражаться ВИЧ-инфекцией наибольшее количество жителей Бурятии половым путём – 92,4% случаях. Через внутривенное употребление наркотиков заразилось 5,5 процента заболевших.

До 3 декабря 2021 года управлением Роспотребнадзора по Бурятии организована работа «горячей линии» по профилактике ВИЧ-инфекции: 8 (3012) 41-05-65. Специалисты проконсультируют, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование.


ВИЧ

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