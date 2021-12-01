Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу

Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Челябинске



Чемпионка Европы 2019 года Дарима Сандакова в четвертьфинале чемпионата России по боксу победила Александру Хоркуш из Санкт-Петербурга. Тем самым гарантировав себе место в полуфинале чемпионата.



В третьем раунде после второго нокдауна, когда Дарима попала в голову своей сопернице рефери начал отсчёт. После решением судьи бой был остановлен ввиду явного преимущества Сандаковой.



Ранее в четвертьфинал чемпионата России вышла ещё одна спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.



Дарима Сандакова представляет Бурятию и Московскую область.

