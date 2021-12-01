Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Челябинске
Чемпионка Европы 2019 года Дарима Сандакова в четвертьфинале чемпионата России по боксу победила Александру Хоркуш из Санкт-Петербурга. Тем самым гарантировав себе место в полуфинале чемпионата.
В третьем раунде после второго нокдауна, когда Дарима попала в голову своей сопернице рефери начал отсчёт. После решением судьи бой был остановлен ввиду явного преимущества Сандаковой.
Ранее в четвертьфинал чемпионата России вышла ещё одна спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова.
Дарима Сандакова представляет Бурятию и Московскую область.
Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
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