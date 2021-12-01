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В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой

В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Местные жители сняли неработающую водоколонку на видео

В Улан-Удэ жители улицы Мерецкова десять дней не могут получить воду с «умной» водоколонки. Местные жители выдержали и записали видео, которое опубликовали в паблике «Аноним03».

Женщина комментирует за кадром, что колонка не работает уже 10 дней. На видео слышен писк, который исходит от голубого «умного» гидранта.

- Люди живут без воды. Рядом стоит бесплатная водоколонка, то есть, старая. Почему хотя бы её на время не включат? – задаётся вопросом местная жительница.


Видео возмутило пользователей, которые оставляют комментарии: «21 век на дворе, а воду так и возим флягами. Хотя есть программа «Чистая вода», «Позор», «Что говорить про воду, когда дома отапливаем дровами, в стране богатой газом».

В пресс-службе МУП «Водоканал» «Байкал Daily» пояснили, что у этой водоколонки вышел из строя центральный блок управления.

- Автоматизированная водоколонка всё еще находится на гарантийном обслуживании поставщика. Нужно несколько дней на то, чтобы поступили новые запчасти для замены, - пояснили в пресс-службе «Водоканала».

Запчасти для «умной» водоколонки идут из Волгограда. А пока что руководством предприятия принято решение о временном вводе механического гидранта на этом участке на период ремонта автоматизированной колонки.

«Умные» водоколонки в Улан-Удэ внедряют с 2018 года. Для того, чтобы ими пользоваться, потребителям необходимо заключить договор с и получить свой электронный ключ. Учёт потребленной воды -индивидуальный для каждого потребителя. То есть помыть машину или бесплатно набрать воду случайному человеку не удастся.


водоснабжение

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