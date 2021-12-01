Стала известна программа «Зимниады» на Байкале

Большинство мероприятий пройдут в феврале-марте следующего года



В Иркутской области стали известны мероприятия 19-го международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада», который пройдёт этой зимой. Об этом сообщается на сайте фестиваля.



18 декабря в Слюдянке отметят день рождения Байкальского Деда Мороза (0+). Праздничное мероприятие проводится в форме костюмированного представления, массовых игр, конкурсов, и культурно-развлекательной программы.



С 11 по 13 февраля 2022 года в ледовой акватории между селом Сахюрта и посёлком Листвянка состоится Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм» (0+). Спортивная гонка протяжённостью 210 км пройдёт по льду озера Байкал на коньках и велосипедах.



С 14 по 19 февраля 2022 года будет проведён международный конкурс ледовой скульптуры «Olkhon Ice Fest» (0+). Праздник культуры, творчества и спорта на льду Байкала состоится в акватории Малого Моря около острова Ольхон рядом с посёлком Хужир.



Ещё один ежегодный фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале» пройдёт с 26 февраля по 10 марта 2022 года в посёлке Листвянка. Также на 26 февраля в Свирске запланирован пеший однодневный переход «Ангарские бусы» по реке Ангара протяжённостью 13 км (0+).



27 февраля 2022 года по льду Байкала между Танхоем (Бурятия) и Листвянкой протянется 42-километровый маршрут марафона «Baikal Ice Marathon» (0+). Другой марафон - открытый Байкальский международный марафон на коньках по озеру Байкал (0+) проведут с 5 по 7 марта 2022 года в бухте Базарная около села Сахюрта.



Гонку на собачьих упряжках «BaikalRace-2022» (0+) пробегут с 5 по 10 марта 2022 года по маршруту Листвянка – Олхинское плато – Байкальск – Олхинское плато.



С 5 по 6 марта следующего года в Листвянке запланирован открытый кубок Байкала по ледовому гольфу на Байкале «The Baikal Сup of Ice Golf 2022» (0+). В эти же дни в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» пройдут народные гулянья «Масленица в «Тальцах» (0+).



Командные соревнования по альпинистским восхождениям «Байкализм» (0+) проведут в 2 этапа. 8 марта 2022 года на Байкале состоится скальный этап. 12-13 марта 2022 года на ледотоках реки Кынгарга (Бурятия) пройдёт ледовый этап.



Завершит «Зимниаду» 11-13 марта 2022 года фестиваль скандинавской ходьбы на льду Байкала «Ольхонский нордик – 2022» (0+). Он пройдёт на Малом море.

