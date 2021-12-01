 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Футболисты Бурятии стали призёрами турнира в Красноярском крае

Футболисты Бурятии стали призёрами турнира в Красноярском крае
Общество,  Фото:pixabay.com
Республику представляли две команды

С 26 по 28 ноября в городе Назарово Красноярского края проходил IX ежегодный турнир по мини-футболу в двух возрастных категориях 2006 г. р. и 2010 г.р. В соревнованиях принимали участие команды из Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Приморского края и Бурятиия.

Бурятию в старшей возрастной категории представляла команда «Локомотив» города Улан-Удэ из воспитанников спортивной школы №6. В младшей возрастной группе – команда «Смена» из Северобайкальска.

По итогам трёхдневных противостояний «Локомотив» занял второе место, уступив в финальном матче со счётом 1:2 команде «Новая Энергия» из Владивостока. «Смена» завоевала бронзовые медали, пропустив вперёд «Тотем» из Красноярска и команду «ЦИВС» из Ачинска.

В составе «Локомотива» был отмечен Илья И. как «Лучший защитник турнира». Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.
Бурятия мини-футбол турнир дети спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
Общество, 01.12.2021
Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Иркутский теннисист победил на чемпионате России
Общество, 01.12.2021
Соревнования по настольному теннису проводились среди лиц с ПОДА
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
В Чите начали курсировать «цифровые» троллейбусы
Общество, 01.12.2021
В 11 новых троллейбусах есть бесплатный Wi-Fi и розетки для зарядки
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии
Общество, 01.12.2021
Ещё один тур по озеру стал победителем в одной из номинаций
В Бурятии разыграли кубок по ушу
В Бурятии разыграли кубок по ушу
Общество, 01.12.2021
Чемпионами у взрослых стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова
Все катки Улан-Удэ заработают в начале декабря
Все катки Улан-Удэ заработают в начале декабря
Общество, 01.12.2021
Депутаты горсовета призвали развивать как можно зимних видов спорта
В Улан-Удэ новый сериал «Универ. 10 лет спустя» покажут в кинотеатре
В Улан-Удэ новый сериал «Универ. 10 лет спустя» покажут в кинотеатре
Общество, 01.12.2021
Вход будет свободным, но количество мест ограничено
В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь
В Бурятии ВИЧ стал реже поражать молодёжь
Общество, 01.12.2021
Высокая распространённость инфекции отмечается в семи районах Бурятии

Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Спортсменка из Бурятии вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Общество, 01.12.2021
Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Челябинске
В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
В Улан-Удэ возникла проблема с «умной» водоколонкой
Общество, 01.12.2021
Местные жители сняли неработающую водоколонку на видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
Общество, 01.12.2021
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Общество, 01.12.2021
Билеты на яркое зрелище раскупили уже в сентябре
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Общество, 01.12.2021
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
Общество, 01.12.2021
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^