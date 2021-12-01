Республику представляли две команды
С 26 по 28 ноября в городе Назарово Красноярского края проходил IX ежегодный турнир по мини-футболу в двух возрастных категориях 2006 г. р. и 2010 г.р. В соревнованиях принимали участие команды из Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, Приморского края и Бурятиия.
Бурятию в старшей возрастной категории представляла команда «Локомотив» города Улан-Удэ из воспитанников спортивной школы №6. В младшей возрастной группе – команда «Смена» из Северобайкальска.
По итогам трёхдневных противостояний «Локомотив» занял второе место, уступив в финальном матче со счётом 1:2 команде «Новая Энергия» из Владивостока. «Смена» завоевала бронзовые медали, пропустив вперёд «Тотем» из Красноярска и команду «ЦИВС» из Ачинска.
В составе «Локомотива» был отмечен Илья И. как «Лучший защитник турнира». Об этом сообщает пресс-служба детской футбольной лиги РБ.
Футболисты Бурятии стали призёрами турнира в Красноярском крае
Общество, Фото:
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