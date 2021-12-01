Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»

- В театре вам попадется множество интересных локаций, предметов и персонажей, поэтому зарядите телефоны, захватите селфи-палки и запомните наш хештег - #Театр_Бестужева - и Instagram - @grdt_uu. Мы всегда рады отметкам в сторис и постах. Еще захватите с собой здоровое любопытство и хорошее настроение, все остальное вы получите здесь! – призывают в театре.







«Ночь в театре» - маскарад в честь 93-летия Русского драмтеатра имени Бестужева – пройдёт 22 декабря. Праздник стал уже традицией. Именно поэтому в этом году все билеты раскупили ещё в сентябре.Зрителей ждёт «настоящее театральное приключение».- Вы попробуете себя в роли гримёра, костюмера, бутафора и актёра. А мы в свою очередь раскроем наши секреты и откроем все двери, - обещают в театре.К такому вечеру необходимо подготовиться. Поэтому для участников подготовили небольшую, но очень полезную инструкцию.- В этом году мы хотим устроить маскарад, поэтому интересные костюмы и креативные маски приветствуются. И, конечно, празднично. Перед началом вас ждет крутая фотозона, где будет работать наш фотохудожник. Но помните, что это будет путешествие по театру, поэтому теплая накидка и удобная обувь не помешают, - отмечают в театре имени Бестужева.- Вас ждет театральное приключение, классный вечер со взрывами смеха, переодеваниями, шалостями и общением с артистами. Перед тем, как прийти в театр, советуем вам перекусить. Ведь вас ждет 4-5 часовой квест с небольшим антрактом, и только после - праздничный фуршет. Наше путешествие закончится за полночь, постарайтесь это учесть, планируя дорогу домой, - говорят организаторы.