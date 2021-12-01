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В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов

В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
Общество,  Фото:pexels.com
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов

Аянмаа Сарыг-Хаа прошла конкурсный отбор на должность учителя английского языка в Сахулинскую школу Курумканского района Бурятии. Она переехала из города Кызыл Республики Тыва.

Как сообщал «Байкал Daily», 162 участника программы «Земский учитель» – представители не только Бурятии. Работать в республике выразили желание педагоги 19 регионов. Помимо представителей из Бурятии, в 2021 году в списке учителя из Иркутской области, Забайкальского края, Тувы, Якутии, Красноярского края, Краснодарского края, Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Хабаровского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского края, Свердловской области, Томской области, Астраханской области, Кемеровской области и Алтайского края.

В рамках «Земского учителя» в школы региона требуются 13 учителей иностранного языка, семь — по математике, два — по русскому языку и литературе, один «химик-биолог», один «математик-физик», один учитель начальных классов с правом преподавания английского языка, один учитель начальных классов и один учитель по физической культуре.

Начали работать в школах Бурятии и учителя, живущие в республике. Татьяна Тарасова преподает математику в Подлопатинской школе Мухоршибирского района. Она уехала в село из Улан-Удэ.

Также математиком пополнилась Еланская школа Бичурского района. Дулма Аюшеева начала вести этот предмет в селе, переехав из столицы Бурятии.

Учитель русского языка и литературы Сэсэгма Жалсанова преподаёт в Михайловке Закаменского района Бурятии по программе «Земский учитель-2021». Переехавшие из города в деревню преподаватели нисколько не жалеют о своем решении. Между тем, в республике самыми востребованными остаются вакансии учителей и врачей.

Справка:

С 2020 года в Бурятии начала действовать федеральная программа «Земский учитель». Учителя, переехавшие в сельскую местность, посёлки городского типа и города с численностью населения до 50 тысяч человек, получат выплату в два миллиона рублей. Деньги можно тратить по своему усмотрению, отчитываться не нужно. Единственное условие – отработать на новом месте пять лет. Стать земскими учителями могут педагоги в возрасте до 55 лет.
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