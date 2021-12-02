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02 декабря

01 декабря

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В Бурятии местами снегопады

В Бурятии местами снегопады
Общество,  Фото:pexels.com
В республике ожидается холодный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по северной половине до умеренных снегопадов. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура днём 0,-5, по северной половине -8,-13, по северо-востоку -15,-20.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы до 18 м/с, позёмка. Температура днём -2,-4.
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