В Бурятии местами снегопады

В республике ожидается холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по северной половине до умеренных снегопадов. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20 м/с, метели. Температура днём 0,-5, по северной половине -8,-13, по северо-востоку -15,-20.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы до 18 м/с, позёмка. Температура днём -2,-4.

