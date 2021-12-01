Его мама Алиса оказалась очень заботливой
Сыну зелёных мартышек Алисы и Люсьена из Иркутской зоогалереи Оскару исполнился месяц. Малыш появился на свет 30 октября. По словам сотрудников зоопарка, всё это время он не перестаёт радовать, удивлять и восхищать всех, кто его видит.
- Обезьяний детёныш за четыре недели окреп, заметно подрос и набрался сил. С каждым днём он всё чаще делает попытки пуститься в самостоятельное путешествие по вольеру, но пока все они заканчиваются неудачей. От гиперответственной Алисы сбежать не так просто, - отметили сотрудники зоогалереи.
В рационе у Оскара тоже пока только то, что может предложить мама. Другие продукты он пока смотрит, нюхает, но не рискует попробовать.
Обезьянке Оскару из Иркутской зоогалереи исполнился месяц
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