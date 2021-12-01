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К военным Бурятии поступит робот для разминирования

К военным Бурятии поступит робот для разминирования
Общество,  Фото:скриншот
Новейший комплекс «Уран-6» получат инженерные подразделения ВВО

В инженерные подразделения Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, поступит новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Он предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после боев.

- Комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой лёгкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн. Двигатель обеспечивает удельную мощность до 32 л. с./т Гусеничная машина высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м. Управление машиной «Уран-6» осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до 1000 м от машины, - сообщает пресс-служба ВВО.

Кроме того, машина разминирования способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила.

- Оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания, - поясняет пресс-служба Восточного военного округа.

Для обучения работе на комплексе в противоминный учебный центр министерства обороны России в подмосковный Нахабино отправятся лучшие специалисты инженерных подразделений.
Бурятия разминирование ВВО военнослужащие

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