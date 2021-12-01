В Гусиноозёрске дети сыграли спектакль «Булат»

Общество, Фото: пресс-служба театра кукол «Ульгэр»

В работе над проектом приняли участие артисты в возрасте от 10 до 16 лет



В конце ноября в Гусиноозёрске состоялась премьера спектакля «Булат», созданная по мотивам бурятских народных сказок. Над проектом работали культурный центр «Ульгэр+» и образцовый театр кукол «Родничок». Шестнадцать артистов в возрасте от 10 до 16 лет в течение полугода готовили эту премьеру.



Создание спектакля проходило дистанционно в несколько этапов: работа над инсценировкой, утверждение эскизов, распределение ролей и репетиции. В процессе работы над спектаклем, юные артисты приняли участие во всероссийском фестивале детских театральных коллективов в Казани. Во время поездки в поезде ребята рисовали, придумывали истории о своих героях, «искали характер».



- В октябре с помощником режиссёра Евгенией Щербаковой проводились тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи, пластике и кукловождению, - говорит художественный руководитель детского коллектива Галина Батышева.



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, премьера состоялась с ограниченным количеством зрителей, сообщает пресс-служба театра кукол «Ульгэр».



Возрастное ограничение 6+

