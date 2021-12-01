В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу

Желающих сдать кровь будут принимать до обеда



Республиканская станция переливания крови объявила ближайшую субботу, 4 декабря, рабочей. Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.



Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед сдачей крови жирной, мясной и молочной пищи.



- Лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на один месяц и на четыре месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией. После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней, - сообщили в Службе крови Бурятии.



После прививки от сезонного гриппа отвод составляет 10 дней.



При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

