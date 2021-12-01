Желающих сдать кровь будут принимать до обеда
Республиканская станция переливания крови объявила ближайшую субботу, 4 декабря, рабочей. Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.
Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед сдачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
- Лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на один месяц и на четыре месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией. После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней, - сообщили в Службе крови Бурятии.
После прививки от сезонного гриппа отвод составляет 10 дней.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Награду завоевала Лариса Мясищева, бывший работник УФСИН
Желающих сдать кровь будут принимать до обеда
В ВВО началась подготовка к учениям «Восток»
До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре
Почтальоны были выбраны, так как им, как правило, доверяют пожилые люди
В планах – залить ещё восемь
Министерство спорта республики подарило его спортсменам Еравны
Музей вовсю готовится к новогодним праздникам
Глава района назвал новый автобус удобным
Навигация вновь откроется весной
Книга вышла спустя более чем год после смерти знаменитого экскурсовода и знатока истории Бурятии
На конкурс стихотворений о вакцинации поступило около 80 работ
Жители Поселья возмущены из-за переноса конечной остановки сразу на два километра
Педагогу не оформили надбавку за стаж
В дело вмешалась прокуратура