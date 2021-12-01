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В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу

В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Желающих сдать кровь будут принимать до обеда

Республиканская станция переливания крови объявила ближайшую субботу, 4 декабря, рабочей. Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – приём доноров с 8:00 до 13:00.

Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед сдачей крови жирной, мясной и молочной пищи.

- Лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на один месяц и на четыре месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией. После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней, - сообщили в Службе крови Бурятии.

После прививки от сезонного гриппа отвод составляет 10 дней.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
Донорство крови

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